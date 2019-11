Mila Ximénez revela que 'su amiga' mantiene un affaire con un hombre casado

Las chicas de Guadalix han disfrutado de una divertida fiesta del pijama. Las concursantes de 'Gran Hermano Vip 7' han jugado al 'Yo nunca' y sus secretos mejor guardados han salido a la luz. "Yo nunca me he liado con el mejor amigo de mi ex novio solo por j****", ha comenzado Alba Carrillo. "Yo tengo una amiga que en un momento de cabreo, se lio con tres amigos de su marido", ha confesado Mila Ximénez. "¿Y esos cuatro hombres se enteraron alguna vez?", ha querido saber Estela Grande. "No lo sé, mi amiga nunca me lo contó", ha respondido la tertuliana entre risas.