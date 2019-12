Mila Ximénez cuenta cómo terminó su relación con Rafael Aguilera y confiesa su mayor fantasía sexual

Las chicas de la casa han querido saber si a su salida del reality, Adara buscará en internet vídeos de Gianmarco en 'Grande Fratello'. " No ", ha respondido ella tajante. " Yo cuando empecé con el Antón me metía en Youtube y buscaba todas sus actuaciones ", ha confesado Noemí Salazar sobre su marido percusionista.

" A mí me ponen muchísimo, a mi me ponen mogollón la gente que toca el piano . Y los de la caja...cuando voy a ver flamenco y escucho 'taca, taca, taca'. Son lo más...", ha confesado Mila Ximénez ante el asombro de sus compañeras. " Ese movimiento me daña la cabeza ", ha cantado la tertuliana entre risas.

" Te voy a buscar un percusionista ¿El Chule te va bien?, ha insitido Noemí. "No, no, más que nada, porque creo que soy mayor que su madre", ha respondido la colaboradora.

Mila cuenta más detalles de su relación con Rafaél Aguilera

" Ese día yo creo que el dijo :'ya tiro la toalla' . Empecé a ver que era una relación muy sería y yo ya no quería eso. Lo hablaba con Alba, ella sabía que yo no iba a poder. Ella le conoció, le tenía mucho cariño y pensaba que era muy interesante", ha detallado Ximénez

La periodista también ha contado como vivió su muerte en 'Sálvame': "Yo me enteré de que había muerto en directo. Llamó su hija al programa y lo contaron. Iba a ir al tanatorio, yo escribí un blog dedicado a él y su hija pensó que yo había vendido eso. Llamó indignada y no fui. Cuando me la lió con el mensajito ese le mande un mensaje a cámara diciéndole de todo", explica. "Luego me bloqueó en Whatsapp, lo llevo faltal, por eso he venido a 'GH VIP 7' para olvidarme de ello", ha dicho irónicamente. "Su hija es mala, eres chunga Bea"