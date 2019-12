La emotiva carta de Estela Grande a Diego Matamoros: "Tengo muchas ganas de ti"

"Pensaba que había superado cosas que tal vez no he superado"

Estela Grande no pasa sus mejores días en la casa de 'GH VIP 7'. La concursante ha hecho un balance sobre su concurso en el blog y ha dedicado un bonito mensaje a Diego Matamoros: "Aquí vives cosas que jamás te hubieses imaginado vivir, y te das cuenta de muchas cosas, depende de cada persona, cada uno llevamos un ritmo diferente, pero al final nos sale todo. Nos redescubrimos, nos conocemos y nos encontramos. En estos tres meses, este concurso me ha dado momentos buenísimos, he disfrutado, he reído, he llorado y he vivido, pero mi conclusión y mi balance final es que me he abierto tanto con vosotros que he mostrado todas mis debilidades sin ningún tapujo. Ni si quiera yo sabía que tenía tantas inseguridades y tantas debilidades, o que hubiese cosas que me podrían llegar a afectar tantísimo", comienza escribiendo la modelo.

A pesar de creerse "la persona más valiente del mundo", Estela deja claro que le ha costado mucho tomar decisiones sin hablar con nadie. Soy una persona que siempre ha estado muy protegida, a pesar de ser muy independiente desde muy jovencita. "Pensaba que había superado cosas que tal vez no he superado y también pensaba que había cosas que no me afectaban de la manera en la que me afectan", explica.

La influencer tiene claro que ella es la siguiente expulsada del reality, pero asegura que aceptará la decisión de la audiencia: "Me duele mucho poder llegar a pensar que después de tres meses no me habéis conocido nada, es innegable que abandonar la casa con más de un 80% es muy doloroso e incluso vergonzoso, desde luego no entraba en mis planes, pero, sin embargo, no quiero quedarme con un número. Seguramente he cometido muchos fallos y muchos errores, habré tomado decisiones equivocadas o poco acertadas, pero siempre he hecho lo que he sentido en cada momento.", confiesa.