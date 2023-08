Sentado en el corazón de ‘GH VIP’, el confesionario, el presentador tiene que enfrentarse al momento más complicado del programa: las nominaciones. “No, Súper, no me pongas en este compromiso. ¿Cómo voy yo a nominar a nadie, si me llevo bien con todos?”, le pregunta. Pero la respuesta no deja lugar a dudas: “Joaquín, ser el rey de las mañanas no te va a salvar de nominar”.