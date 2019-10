El esperado reencuentro de Pol y Adara: “Cuando estaba embarazada dijo que me había asegurado un sueldo”

“Baja un decibelio”, aseguraba un Pol que intentaba tranquilizar a Adara quién tiene claro que la culpa ha sido de él: “Tú has dicho cosas muy sucias y yo conté tal cual pasó todo”. Pol no quería entrar en discusiones ni sacar los trapos sucios “yo creo que hablar de cosas del pasado no es bueno ni para ti ni para mi… Vengo de buenas, espero que si me quedo discutamos por cosas de la convivencia y no del pasado… no vengo a joderte el concurso”.