Rocío Flores se sincera sobre la situación judicial de sus padres: “Sí, me gustaría decirle a mi madre “para ya””

Dicen que hay miradas que dicen más que las palabras y es lo que ha pasado en la conversación de Rocío Flores y Jorge Javier Vázquez. Rocío estaba tocada porque no sabía que su padre estaba tan preocupado por ella, pero no ha entrado en las preguntas del presentador. Le ha explicado que sí le gustaría decirle a su madre “para ya” respecto a la guerra judicial, pero que no iba hablar más del tema. No ha hablado, pero su cara lo ha hecho por ella, parece que sí le ha dicho a su madre ya eso de “para ya” y que tiene claro que su padre va a levantar cabeza tarde o temprano “Va a levantar cabeza aunque me cueste la vida, va a levantar cabeza como que me llamo Rocío”.