Sofía, sobre el asunto Kiko-Estela : "Me tachan a mí de montajista pero no me he lucrado, me parece una mier** de historia"

Sofía Suescun mantiene que no está implicada en ningún montaje con Kiko Jiménez. La ganadora de 'GH 16' está muy dolida con su novio y asegura que ella no tiene interés en crear ninguna historia: "Yo no formo parte de ningún montaje. Ellos dieron a entender que era algo suyo. Me tachan a mí como primera montajista y no me he lucrado de esta historia, que me parece una mierda de historia", decía.