Kiko Jiménez se sincera con Estela Grande: "Me recuerdas a Sofía"

Estela ha comprendido lo que Kiko quería decirla con estas palabras y ha contado que ella tiene una sensación similar: “Yo en mi día a día me siento muy protegida por Diego [Matamoros]. Y aquí, ¿quién me da esa sensación de protección? Tú”. Ambos intentan explicar así por qué se sienten tan arropados cuando están juntos, aunque dicen que no quieren que fuera haya malentendidos. “Siempre hay un respeto. Hay una línea que si la pasas estás perdido. Esa línea la tenemos clara: la amistad”, afirma Kiko. Estela añade: “Esa línea solo se puede traspasar si se siente algo”.