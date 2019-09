Aumenta la tensión en la casa de 'GH VIP 7' tras la salvación de Hugo Castejón

La salvación de Hugo Castejón puso patas arriba la casa de ' GH VIP 7 '. Uno de los mayores enfrentamientos que ha tenido esta semana el cantante, ha sido el que protagonizó con Kiko Jiménez por no dejarle su ropa. "Has sido un ruin y un mierdas, no te voy a dejar nada. "¿Tu quién te crees que eres?, que estás aquí por Miriam Saavedra, no por cantante", le aseguró el Andaluz. "y la apuñalaste, yo eso no lo hice, yo tengo dignidad y tu no sabes que es eso", respondió Castejón.