Lucía se mete al público en el bolsillo con 'Something's Got a Hold on Me'

Lucía quiere olvidar su error en la semifinal y ofrecer su mejor actuación. "En la semifinal me pudieron los nervios. Esa presión por intentar mejor los rankings me jugó una mala pasada. Me sorprendí bastante porque no me esperaba un porcentaje tan alto, ya que pensé que me había salido bastante mal la actuación. Me hubiera gustado hacerlo mejor, pero aquí estoy ", cuenta.