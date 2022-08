Nicanor se une a Lucía y Natalia tras conseguir el ticket dorado de la última semifinal de 'Idol Kids'

Lara Álvarez no ha podido contener las lágrimas al ver el homenaje que Natalia le estaba rindiendo a su abuela sobre el escenario: "Que suerte. Querer mucho a las abuelas", ha dicho la presentadora. Pero Lara no ha sido la única que no ha podido evitar romper a llorar y Ana Mena también se ha emocionado al hablar con la cantante: "Qué momento tan bonito nos habéis regalado. Además de tener una voz muy bonita, tienes un corazón que no te cabe", le ha dicho.