Abril ofrece su versión más explosiva con una versión muy personal de 'Euphoria'

Abril todavía no puede creerse que sea finalista de 'Idol Kids': "Cuando me di cuenta de que era finalista no me lo creía. Yo estaba fuera, y hubo una última oportunidad. No me lo creía. Al estar aquí ahora me acuerdo sobre todo de cuando era más pequeña que mi sueño era cantar en un escenario. Puedo decir que lo he cumplido. Creo que merezco ser la ganadora porque he seguido fiel a mi estilo. Mi estilo es mi voz y mi piano", explica.