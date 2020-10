Albert falla en la elección de su tema pero conquista a Isabel Pantoja: "Me has hecho llorar y me has emocionado"

Carlos Jean e Isabel Pantoja han votado para que pase de fase, por lo que lo ha conseguido

Edurne cree que tenía que haber elegido un tema má acorde con su tipo de voz

Albert Catarroja tiene 16 años, es valenciano y tiene dos objetivos que le gustaría cumplir en su vida: ser cantautor y dedicarse a la Fórmula 1. Tranquilo y con ganas de conquistar al jurado de 'Idol Kids', se ha subido al escenario después de dedicarle esta actuación a su abuelo.



Con el tema 'Yo no me doy por vencido' del cantante Luis Fonsi, Albert se ha sabido meter en el bolsillo tanto al público como al jurado que no se perdían ni un solo detalle de su actuación.

Carlos Jean ha sido el primero en valorar su actuación y ha querido felicitarle por ella: "Me ha parecido maravilloso como has cantado. Hay una cosa muy bonita y muy difícil que ha hecho y que es llevar la voz un poquito por detrás de la música, algo que hacen los grandes cantantes".

Sin embargo, en esta ocasión Edurne ha sido más crítica: "A mí me ha dado la sensación de que la canción te quedaba un poquito alta para tu tipo de voz. Te cuesta un poquito. Cantas muy bien, pero me habría gustado verte más cómodo y tenías que haber disfrutado más con un tema algo más bajo. Aún así, has estado muy bien".

Isabel Pantoja: "Me has hecho llorar y me has emocionado"

Pero ha sido Isabel Pantoja la que más emocionada se ha mostrado con la actuación que acababa de ver sobre el escenario: "A mí me merece tanto respeto el escenario... me has hecho llorar y me has emocionado. En primer lugar porque se lo has dedicado un ser al que amas, en segundo lugar porque me encanta tu voz y en tercero porque tu sentimiento ha podido conmigo. Todo lo demás vendrá luego con la edad".