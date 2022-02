Después, Ana Escudero daba más detalles de por qué había escogido esa canción y el motivo de su declaración de intenciones. "Me la dedicaba sobretodo a mí pero eso engloba a más personas. Esta canción habla de una guerra, de una lucha. Se la dedicaría también a esas personas que se sienten mal, confundidas con todo, que no encajan o que no pertenecen a este lugar. Quiero darles ese ánimo de que todo va a salir bien a pesar de lo que digan los demás y que aunque les digan que son diferentes o raros, no está mal. Ser diferentes es lo que hace único a cada uno", declaraba emocionando a todos, en especial a Lara Álvarez.