En su brillante actuación la escuchamos cantar "Necesité un día para oír tu nombre y para olvidarlo me haría falta un mes. Hace nueve años y aún recuerdo dónde me diste aquel beso por primera vez ". Toda una referencia a su pareja, David De Gea , con el cual lleva ya nueve años de relación.

Tras la actuación Jesús Vázquez le preguntaba si se había inspirado en alguien y la cantante confirmaba que sí. "Alguien me ha inspirado mucho desde hace 9 años", respondía.

Era entonces cuando el presentador le confesaba que también recordaba el primer beso con su marido: "Yo también recuerdo dónde me dio el primer beso hace ya 18 años. Te estaba oyendo y yo también me acordaba. Luego volvimos al sitio y no tenía nada que ver. El lugar es ahora la sección de lencería de una tienda, antes era un bar", revelaba riéndose por la anécdota.