Carlos Jean alucina con Álvaro: “Pareces un Ministro encima de un escenario, que baila como un padre en una boda”

El joven artista ha homenajeado a Camilo Sesto een su actuación

“Hace un tiempo me imaginaba en mi cuarto actuando ante miles de personas y ahora estoy en la semifinal de ‘Idol Kids’ cumpliendo mi sueño. No me lo hubiera imaginado en mi vida”, decía Álvaro Tadeo antes de subirse al escenario para interpretar el mítico ‘Algo de mí’ de Camilo Sesto. La actuación de Álvaro puso en pie al público y emocionó a todos los miembros del jurado, especialmente Isabel Pantoja cuando le escuchó dedicar la canción al ya fallecido Camilo Sexto.

Carlos Jean tomó entonces la palabra: “Como ya te dije, me encanta el mundo antiguo como algo muy positivo, pareces un Ministro, un señor Ministro encima del escenario, que baila como un padre en una boda, pero me encantas, te lo digo de verdad, me encantas”. Continuaba entonces Edurne para alabar su “chorro de voz” y que, pese a su edad, sea fiel a sus gustos musicales.