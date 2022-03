Irene le dedica su actuación a su padre fallecido: "Sé que estaría orgulloso de mí"

Irene no estaba segura de presentarse a ‘Idol kids’ pero su madre y hermanos fueron quienes la animaron a hacerlo: “Además, a mi padre le haría mucha ilusión”. Este falleció hace un año a causa de un cáncer de pulmón y por ello quiere dedicarle su actuación.

La joven nos confiesa que su padre siempre la apoyó y sabe que estaría muy orgulloso de ella. La canción que ha elegido no es nada fácil, pero la ha defendido muy bien: es ‘Love on the brain’, de Rihanna.