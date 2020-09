Isabel Pantoja cuela a 'Idol Kids' en su camerino antes de un concierto: "Saldré al escenario y me entregaré por completo"

" Cuando me subí a un escenario era una niña y ahí decidí que quería hacerlo el resto de mi vida . Desde entonces, cada vez que estoy en un escenario me entran esos nervios pero aún así hay algo tan maravilloso que se mantiene intacto: la ilusión", comparte la tonadillera.

Isabel Pantoja c oló a las cámaras de 'Idol Kids' en su camerino . En él pudimos ver detalles que lleva siempre consigo, como estampitas, amuletos, un rosario y las fotos de sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera, y de Paquirri.

El público corea 'Isabel, Isabel'. Demandan a la artista. La esperan con emoción. La tonadillera se dirige al escenario dispuesta a ofrecerles un espectáculo impecable: "Saldré al escenario y me entregaré por completo. Por completo a ellos, a los que debo todo: quién soy, cómo me llamo y cómo canto. A ellos que que me recuerdan que los sueños se cumplen", dice Isabel antes de ofrecer un recital.