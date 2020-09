Isabel Pantoja se derrumba como nunca en televisión con el ‘Marinero de luces’ de Antonio

Pantoja relata como nunca antes la pérdida de Paquirri

“Fui la mujer más feliz del mundo con él. Y menos mal, menos mal que no esperamos, como cualquier pareja que se casa, un año para tener un hijo… menos mal que yo quería tener un hijo, porque me encantan los chiquillos y a él también. Si no, no hubiese tenido a mi hijo, no nos hubiese dado tiempo. Fue tremendo, tremendo, lo que no sé es cómo estoy viva… no lo sé, yo no lo sé”, se confesaba la tonadillera entre el consuelo de Edurne y Carlos Jean.