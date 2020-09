La Isabel Pantoja más sincera, sobre la muerte de Paquirri: “Yo no sé cómo estoy viva’

“No puedo cantarla ya, esa canción no puedo contarla ya… no la puedo llevar a los conciertos”, aseguraba entre lágrimas y con la voz entrecortada .

“Me remueve mucho por dentro, era 36 años lo que tenía y yo 27 , y me quedé sin él, en 17 meses y con un niño de 7 meses… se te revuelve todo. Todo la vida y todo lo que he pasado… y criar a un niño sola”, continuaba muy emocionada.

“En muy poco tiempo nos dejó, pero bueno, fui la mujer más feliz del mundo con él. Y menos mal, menos mal que no esperamos, como cualquier pareja que se casa, un año para tener un hijo… menos mal que yo quería tener un hijo, porque me encantan los chiquillo y a él también. Si no, no hubiese tenido a mi hijo, no nos hubiese dado tiempo”, se confesaba la tonadillera.