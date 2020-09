Isabel Pantoja sorprende con sus confesiones más personales: de sus palabras a Rocío Jurado a su encuentro con Michael Jackson

Isabel Pantoja revela que conoció a Michael Jackson en la casa de Juan Gabriel

La tonadillera dedica unas palabras-homenaje a Rocío Jurado: "Su legado quedará"

Isabel Pantoja se ha abierto como nunca en 'Idol Kids' revelando anécdotas y protagonizando momentazos. No es la primera vez que la tonadillera se sincera. En el estreno del reality, no tuvo reparo en mostrar lo mucho que le afecta todavía la pérdida de Paquirri. "No sé cómo estoy viva", llegó a declarar sobre el fallecimiento del que ha sido el amor de su vida.

En estos años Isabel también ha tenido que decir adiós a otros amigos. Por eso no ha podido evitar emocionarse cuando Álvaro, un chico de once años, homenajeaba a Rocío Jurado. Vestido con traje y muy ilusionado por cantar delante de su ídolo, Álvaro interpretó 'Como una ola' e Isabel no pudo reprimir las lágrimas.

"Me has emocionado tú cantando esa canción de mi compañera a la que tanto de echa de menos, al menos yo. Jamás una artista morirá porque su legado quedará", decía Isabel homenajeando a 'La más grande'.

El desconsuelo de Isabel fue menos gracias a Álvaro, que en ese momento le confesó lo mucho que la había seguido durante sus once años de edad y lo mucho que la quería. Un auténtico momentazo que también conseguía emocionar a Edurne y a Carlos Jean.

El día que Isabel Pantoja conoció a Michael Jackson

No es la única confesión que Isabel nos ha brindado esta noche. ¡La tonadillera se declaró fan de Michael Jackson! No solo eso sino que reveló que pudo conocer al cantante gracias a su querido amigo Juan Gabriel, al que también ha tenido que despedir.

Recordando buenos tiempos, Isabel contó cómo, cuándo y dónde se encontró con 'El rey del pop': "Fue en Santa Mónica, en Los Ángeles. Michael Jackson era el vecino de Juan Gabriel. Su casa colindaba con la suya", relataba ante el asombro de Edurne y Carlos Jean.

La anécdota no queda ahí. La cantante desveló que Juan Gabriel habría ayudado a Michael Jackson para librarse de los fotógrafos permitiéndole que saliese por su jardín en vez del suyo.

Isabel, ante el 'flow' de Ándres: "A Omar Montes y a Kiko Rivera les vas a encantar"

Por otra parte, Isabel ha dejado ver que entre coplas y pop, también hay hueco en su vida para el reggaeton. Andrés, de 9 años, quiere ser de mayor como Omar Montes e Isabel se ha derretido al verle con el mismo flow que su amigo y exyerno.

"Omar estará como loco. El mayor fan que vas a tener seguro que es Omar. Y te digo más. A mi Kiko Rivera le vas a encantar. ¡Valiente trío veo yo ahí!", pronosticaba la tonadillera a Andrés en la valoración tras la actuación que la puso a bailar.

Isabel se emociona pensando en su madre

De lo importante que es su familia para ella también habló Isabel cuando Sofía, una niña de ocho años, le tocó la fibra sensible. La pequeña había compuesto una canción para su madre y la cantante se emocionó pensando en la suya: "Me has tocado lo más grande que tengo en mi vida, y que Dios me la deje todo el tiempo que pueda", decía.

¡Isabel se atreve con el beatbox!