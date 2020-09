El jurado, 'en shock' ante el talento de Cristina: consigue un ticket dorado con su preciosa versión de 'Billie Jean'

Isabel Pantoja, Carlos Jean y Edurne no dieron crédito a la preciosa interpretación que estaban viendo de Cristina. En la valoración posterior, Carlos Jean se mostró muy emocionado. "Según has empezado a cantar, me he olvidado de Michael Jackson. Muchas veces el futuro da miedo pensando qué va a ser de la música. A mi viéndote me da miedo el pasado. Eres una crack", le dijo el productor y DJ musical.