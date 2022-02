José Manuel es un rockero de pura cepa, tanto por su actitud como por su cazadora de cuero. Tiene 11 años y viene de Almería, dispuesto a demostrar que en Andalucía “no solo hay flamenco, sino que hay más estilos de música”. Se considera un fan de ACDC y asegura que el único estilo que no le gusta es precisamente el flamenco.

El joven rockero levantó al público de sus asientos con ‘Agradecido’ de Rosendo y a punto estuvo de llevarse el ticket dorado de Camela… pero al final quedó eliminado y no estará en la semifinal de ‘Idol kids’.

Ana Mena destacó la chulería de José Manuel y la forma tan auténtica que tenía de rajar la voz, con mucho carácter. A Ángeles le encantó su soltura y cómo se comía el escenario y al público. “ Lo has hecho de 10” , valoró.

Los dos miembros de Camela se estuvieron pensando mucho si darle o no el ticket dorado a José Manuel, pero al final decidieron que lo mejor era que todos votaran. El rockero se llevó tres verdes y los cumplidos del jurado, pero parece que al público no le gustó tanto. El 69,4% de votos que le dieron no fueron suficientes para que se colara en la semifinal de ‘Idol kids’.