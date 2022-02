Laila hizo una apuesta arriesgada cantando 'Zombie', de 'The Cranberries' , en 'Idol kids 2', un estilo que sabía que podía "no gustar a todo el mundo". Pero Laia es una joven segura de sí misma y con un estilo propio. Su vozarrón no pasó desapercibido para Ana Mena , que llegó a encontrar similitudes con el timbre de la artista original . Mari Ángeles coincidió pero tambien le aconsejó sobre sus agudos.

La joven barcelonesa, no obstante, no obtuvo el botón verde de 'Camela' ya que fue Dioni quien votó. Precisamente a él no le gustó que su voz se asemejase a otra, sino que buscaba su personalidad. Aún con todo Laia consiguió los botones verdes de Ana Mena y Omar Montes; pero los votos del público no fueron suficientes para colarse en el ránking de 'Idol kids 2'.