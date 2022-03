Lucas se derrumba antes de salir a cantar: le está cambiando la voz y teme que le salga un gallo

Lucas Mesa estaba muy nervioso desde el principio. Cuando Lara Álvarez le comunicó que era el momento de salir al escenario, el joven se emocionó y no pudo contener las lágrimas. Tenía por delante un enorme reto y quería bordarlo, aunque había algo que le preocupaba: el cambio de voz. Tiene 13 años y su voz no es igual que hace un tiempo. Antes era más aguda y le costaba menos llegar a los tonos más altos, pero ahora es más difícil. “No me gustaría que me saliera un gallo, me quedaría impactado”, dijo.