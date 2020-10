Lucía impresiona al jurado de 'Idol Kids' con su versión de 'Un clavel'

Aunque se define como una chica "muy tímida" y ha reconocido estar muy nerviosa poco antes de subirse al escenario del programa, no ha tardado en concentrarse en su actuación. "Este escenario impone muchísimo. No sé si me va a salir la voz y estoy nerviosa por la reacción del público y del jurado" , afirmaba nada más llegar a los estudios de Mediaset.

Isabel Pantoja, que durante toda la actuación ha estado visiblemente emocionada, ha querido ser la primera en felicitar a Lucía: "Esta canción la hemos cantado muchísimas artistas y yo la tengo grabada desde los 16 años. Me he visto en ti y para mí la copla debe seguir, no debe morir. Mientras tengamos arte y estilo y saberte mover por un escenario como tú... no debe morir nunca", le decía con los ojos brillantes de emoción.