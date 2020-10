El jurado de 'Idol Kids' confía tanto en Alicia que se reservan el 'Ticket dorado': "Vas a pasar sí o sí"

Alicia ha llegado a 'Idol Kids' desde Mota del Cuervo, un pueblecito Cuenca. Esta joven promesa de la música ya tiene experiencia cantando ante el público, ya que dos veces a la semana actúa en el conocido musical 'El Médico' : "Lo que más me llena son los aplausos del público cuando terminamos la función", nos ha contado.

Isabel Pantoja: "Yo me quito el sombrero"

"He flipado porque yo grabé este tema y a día de hoy lo sigo cantando en mis conciertos. Es un tema muy complicado de cantar y has hecho una actuación increíble", la felicitaba Edurne. Carlos Jean también caía rendido a sus pies: "Alicia en el País de las Maravillas. Siempre defiendo en la música cantar cosas diferentes y tú tienes algo muy importante que es demostrar tu gran personalidad cantando esta canción como lo has hecho".