Melany vuelve a conquistar al público y jurado de 'Idol kids': "Tienes una voz que puedes hacer lo que te dé la gana"

"Para mí es una de mis canciones favoritas de Christina Aguilera. Cuando has empezado a cantarla ya me he emocionado mucho. Tienes una voz que puedes hacer lo que te dé la gana , haces unos giros, contrastes, con esa garra porque la historia de esta canción es tremenda. Cómo llorabas, cómo cantabas suavecito... ha sido un gustazo", destacó Edurne en la valoración tras su actuación.

Isabel Pantoja calificaba a Melany de "increíble" y, por su parte, Carlos Jean llegó a cerrar los ojos durante la actuación para disfrutar aún más de su voz: "Me sumo a los comentarios de mis compañeras e incluso voy a decir que estaba siendo todo tan bonito que me he dicho de cerrar los ojos porque las luces me estaban deslumbrando. Era tan bonito que sin el escenario aún así era bonito".