Montserrat emociona profundamente a Isabel Pantoja con su actuación: "Cuando has cantado, me he caído"

La concursante estaba muy nerviosa porque estaba resfriada, así que temía que la actuación no le saliera bien. Nada más lejos de la realidad. Montserrat no cantó por Rosalía pero lo hizo por Alejandro Sanz . Interpretando 'Cuando nadie me ve' , la participante brilló con luz propia.

Isabel Pantoja no pudo contener la emoción ante su actuación y se echó a llorar. "Admiro profundamente a Alejandro. Sus canciones me emocionan. Y te he oído a ti y me he caído", le decía a Monsterrat, que soltaba toda la tensión que había acumulado.