Laura Garkas convierte en meme el paso de Andrea y Álvaro por 'La Isla de las Tentaciones'

La mirada cómplice entre Álvaro y una de las pretendientes (Mónica) en la ceremonia de collares sobrepasó por completo a la malagueña : "Como se lo dé (el collar) me voy", decía. Andrea no pudo contener su ira y decidió abandonar la ceremonia: "¿Te ríes?, me voy", gritaba, llegando hasta a dar un golpe en la pared.

La decisión de Álvaro de dar la cita a Mónica encendió el fuego entre ambas: "Tu me pareces una mosquita muerta, y a las mosquitas muertas las estampo" Las declaraciones de Álvaro posteriores a ese momento circularon por las redes sociales y se convirtieron en 'meme' al sacarse de la manga nuevas conjugaciones verbales : "Si no 'fuere' haber abandonado, pues 'fuere' haber visto como a su novio consigue los cuatro collares y como nada más tengo ojos para ella", decía.

En las imágenes se podía ver claramente a un Álvaro pasándoselo bien con Mónica. “Qué asco me das, me das asco”, le atacaba Andrea . Posteriormente Sandra les pidió que hablasen desde el corazón, y Álvaro se rompió a llorar e intento explicarle a Andrea que en Villa Montaña solo había pensado en ella.

“Ya no hay nada. Te lo has cargado todo. No sabes lo que me alegra haberme dado cuenta con 18 años. No me salen ni lágrimas", confesaba Andrea, que luego tomaba la decisión de abandonar la isla sola.