La 'luz de la tentación' no había parado de sonar entre Villa Playa y Villa Montaña con la guerra que iniciaron las parejas con los solteros y las solteras . Marieta , al ver que Álex se lo estaba pasando más bien de lo que ella esperaba, h abía decidido cambiar su actitud distante con Sergio y los dos terminaban en un jacuzzi . Al final, el soltero tuvo que salir de allí para darse "una ducha".

Sergio le mostró a Marieta lo mucho que le atraía. "Mira cómo voy", le decía mientras se tapaba el bañador . A la novia de Álex le entraba la risa entendiendo a lo que se refería. "Si yo voy para delante y te beso, no eres capaz de quitarme la cara", añadía, además, el soltero.

Ella le aseguró que se quitaría "cien por cien", pero a continuación le pidió que le apretase "fuerte" al darle un abrazo. A Sergio le subió más la temperatura. "¿Hay ducha allí?", le preguntó a Marieta. "¿Qué quieres? ¿'Un Napoli' o qué?", contestaba ella refiriéndose al uso que dio el soltero italiano a la ducha de la habitación de Naomi Asensi teniendo sexo con ella ahí en varias ocasiones. Sergio se rió ante el chiste y no le dijo que no.

"Sergio me gusta porque su forma de conquistarme es muy de mi rollo. Es ese 'pique' que me gusta y a mí me engancha", reconoció Marieta. De hecho, después del jacuzzi le contó el momento a Ruth y le confesó que Sergio le atrae y que de estar soltera ya hubiera tenido sexo con él. "Pero quiero darme cuenta que el amor es tener una tentación y poder parar", añadió.