Síndrome de Heidi: Por qué la desconexión con la naturaleza daña nuestra salud

"Hay niños que no tienen ningún contacto con la naturaleza, que viven en urbes, que no saben lo que es un pájaro ni una mariposa. Eso provoca trastornos de comportamiento. Porque no estar en contacto con la naturaleza afecta a nuestra salud y está demostrado que los animales ayudan en algunas enfermedades". De hecho, reconoce el experto, "en Japón los médicos recetan bosque y naturaleza, los llaman baños de bosque, shinrin-yoku", explica.

No es una cuestión de modas, hay que repetir. Porque precisamente el libro en el que se basa la nueva película Dr. Dolittle se escribió en 1920. En el filme, un niño acaba inspirando y siendo inspirado por el Dr. Dolittle. A Rebeca cuando era pequeña "le inspiró un guardabosques, él ni sabía que me estaba inspirando, simplemente hacía su trabajo, salvar animales del bosque. Yo quería ser como él, me fui a África a reintroducir chimpancés en la selva. Ahora vivo a caballo entre África y Galicia, tengo dos hijos de 8 años y volví a Galicia porque no quería que mis hijos perdieran el vínculo con la familia. Igual que los vínculos con animales los estableces cuando eres pequeño, el vínculo de la familia, sobre todo con una familia gallega, es igual", señala. Rebece ha trasladado a sus hijos la pasión por los animales. "Me tuve que ir a rescatar a un chimpancé recién nacido al Congo el día de Navidad y ellos me animaban, me decían que era como el Doctor Dolittle", confiesa.