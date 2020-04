El impacto humano en la vida salvaje es el culpable de la propagación de virus

Destrucción masiva de la biodiversidad

El actual modelo de vida que mantenemos ha llevado a una destrucción masiva de la biodiversidad y ha aumentado el riesgo de que virus peligrosos como COVID-19 se propaguen de los animales a los humanos, concluyó un importante estudio. En un documento realizado por científicos de Australia y Estados Unidos, sugiere que la causa subyacente de la pandemia actual es el aumento del c ontacto humano con la vida silvestre y analizaron qué animales tenían más probabilidades de compartir patógenos con los humanos.

Especies amenazadas

Los animales domesticados como ganado vacuno, ovejas, perros y cabras compartieron el mayor número de virus con humanos, con ocho veces más virus transmitidos por animales que las especies de mamíferos salvajes. Los animales salvajes que se han adaptado bien a ambientes dominados por humanos también comparten más virus con las personas. Roedores, murciélagos y primates, que a menudo viven entre personas y cerca de casas y granjas, juntos fueron implicados como anfitriones de casi el 75% de todos los virus. Los murciélagos solo se han relacionado con enfermedades como Sars, Nipah, Marburg y Ebola. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B , descubrió que el riesgo de contagio era mayor en animales salvajes amenazados y en peligro cuyas poblaciones habían disminuido en gran medida debido a la caza, el comercio de animales salvajes y la pérdida de hábitat.

"La consecuencia es que están compartiendo sus virus con nosotros. Estas acciones amenazan simultáneamente la supervivencia de las especies y aumentan el riesgo de contagio. En una desafortunada convergencia de muchos factores, esto provoca el tipo de desastre en el que estamos ahora ", señaló en The Guardian la autora principal, Christine Kreuder Johnson, directora del EpiCenter for Disease Dynamics en el One Health Institute