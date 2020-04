Última hora del coronavirus: Los países del norte de Europa se niegan a compartir la deuda de España

6.50 Hoy encuentro telemático entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Sobre la mesa el informe del consejo escolar en contra de prolongar el curso hasta julio. Su idea es que termine antes de esa fecha, se vaya a clase o no. Además, descarta totalmente el aprobado general .

6.45 La semana que viene comenzarán a realizarse los 62.000 test que medirán la inmunidad al coronavirus en nuestro país. Serán pruebas a familias elegidas bajo el criterio de los técnicos. Con ellos se sabrá quienes han pasado o no la enfermedad. El tiempo que se tardará en levantar las medidas tomadas sigue siendo una incógnita.



6.30 Los ministros de economía europeos no llegan a un acuerdo. Y el presidente no está dispuesto a que el encuentro finalice sin una respuesta común. Los países del norte se niegan a compartir los gastos generados por la crisis del COVID-19. Para los del sur, entre ellos España, es fundamental esa mutualización de la deuda.