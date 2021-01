Lorena Sánchez, la científica española que trabaja en una vacuna contra el covid que protegerá de por vida

"Llevo trabajando aquí cuatro años en el grupo de vacunas. Mi labor principal es el diseño, el descubrimiento de nuevas vacunas. Me ocupo de toda la parte de biología molecular relacionada con ellas", relata la científica.

Sánchez estudió Biología y Bioquímica en Salamanca antes de hacer un postdoctorado en el Albany Medical Center (Nueva York) , donde pasó tres años y medio investigando el virus de la Hepatitis C.

Confían en que la vacuna sea autorizada en 2022

Ahora, explica que ha estado activamente involucrada en el diseño de la vacuna contra el coronavirus del Instituto Rega: "Desde el momento en que empezamos a trabajar hice rápidamente los diseños basados en el conocimiento que ya teníamos de otras vacunas, en particular la de la fiebre amarilla ", señala.

Basada en la vacuna de la fiebre amarilla

Una protección a largo plazo

En colaboración con Holanda

"Somos un pequeño laboratorio académico, no podemos producir una vacuna en la cantidad que se necesita para llevar a cabo los ensayos clínicos, estamos trabajando con una compañía de Holanda, que está produciendo la vacuna para esas pruebas ", explica por su parte Sánchez Felipe.

Las armas contra el covid: vacuna y medicamentos antivirales

A diferencia de otros virus como el VIH o la Hepatitis B o C "no tenemos medicamentos contra el SARS-Cov-2" señala el profesor Neyts, que subraya la necesidad no solo de trabajar en ese ámbito ahora sino de prepararse con vistas a la emergencia de nuevos virus en el futuro.