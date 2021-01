El futuro del coronavirus, según expertos: el virus no será una amenaza más peligrosa que el resfriado común

¿Cómo será el mundo posterior a la vacuna contra el coronavirus ? Muchos investigadores se están haciendo esta pregunta y la respuesta es reconfortante. Según un estudio publicado en la revista 'Science', una vez que la mayoría de los adultos sean inmunes (tras el contagio natural o la vacunación) el virus no será una amenaza más peligrosa que el resfriado común .

Hoy por hoy el virus es una amenaza mortal porque es un patógeno desconocido que puede abrumar al sistema inmunitario adulto, que no ha sido entrenado para combatirlo. Pero ese ya no será el caso una vez que todos hayan sido expuestos al virus o a la vacuna.

El SARS-CoV2 es similar a los coronavirus del resfriado común

Lavine y sus colegas analizaron los otros seis coronavirus humanos (cuatro que causan el resfriado común, además de los virus del SRAG y el SROM) para buscar pistas sobre el futuro del nuevo patógeno. Los cuatro coronavirus del resfriado común son endémicos y solo ocasionan síntomas leves. El síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que aparecieron en 2003 y 2012, respectivamente, provocaron que las personas enfermaran de gravedad, pero no se propagaron de manera amplia.

Aunque todos estos coronavirus producen una respuesta inmunitaria similar, el nuevo virus es más parecido a los coronavirus endémicos del resfriado común , según la hipótesis de Lavine y sus colegas. Al volver a analizar los datos de un estudio anterior, descubrieron que el primer contagio de coronavirus del resfriado común ocurre en promedio entre los 3 y 5 años. Después de esa edad, las personas pueden contagiarse una y otra vez, lo que aumenta su inmunidad y mantiene los virus en circulación, pero no se enferman.

Las vacunas, clave para llegar a la fase endémica

Aun así, es poco probable que las vacunas erradiquen el coronavirus , predijo Lavine. El virus se convertirá en un habitante permanente de nuestro entorno , aunque más benigno . Otros expertos señalaron que este escenario no solo es plausible sino probable. “Estoy totalmente de acuerdo con la articulación intelectual general del ensayo”, comentó Shane Crotty, experto en virus del Instituto de Inmunología de La Jolla en San Diego.

Si las vacunas evitan que la gente transmita el virus, “entonces pasará a ser muy parecido al escenario del sarampión, en el que se vacuna a todo el mundo, incluyendo a los niños, y realmente dejas de ver que el virus infecta a las personas”, dijo Crotty. Es más plausible que las vacunas prevengan la enfermedad, pero no necesariamente el contagio y la transmisión , agregó. Eso significa que el coronavirus seguirá circulando .

Seguirá habiendo contagios

En última instancia, el modelo de Lavine se basa en la suposición de que el nuevo coronavirus es similar a los coronavirus del resfriado común, pero esa hipótesis quizá no pueda sostenerse, advirtió Marc Lipsitch, investigador de salud pública de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, en Boston.

“Podría suceder lo mismo, o no, con infecciones por otros coronavirus porque no hemos visto lo que estos pueden provocarle a una persona mayor”, dijo Lipsitch. Otro escenario viable, añadió, es que el virus pueda llegar a parecerse a la influenza estacional, que es leve algunos años y más letal en otros. Nuevas variantes del coronavirus que eviten la respuesta inmunitaria también podrían complicar el panorama. “Le apostaría mucho dinero a su predicción de que se va a parecer a un coronavirus del resfriado común”, concluyó Lipsitch, “pero no creo que esté garantizado por completo”.