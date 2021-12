Adiós a Verónica Forqué, 50 años de carrera y la primera mujer en lograr dos premios Goya en un mismo año

No obstante, el éxito le llegó en la década de los años 80, de la mano del director Pedro Almodóvar, con quien dio vida a Cristal en la película '¿Qué he hecho yo para merecer esto?'. Esto le abrió la puerta a trabajar con otros reconocidos cineastas españolas en la siguiente década. Así, llegarían importantes papeles en su carrera cinematográfica junto a Fernando Trueba, con 'Sé infiel y no mires con quien' o 'El año de las luces', con la que obtuvo uno de sus cuatro Premios Goya.