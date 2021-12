Tras conocerse la noticia de la muerte de Verónica Forqué, 'Sálvame' ha hablado con Concha Velasco, que se encontraba totalmente abatida. "Estoy triste, muy triste, no quiero llorar porque no creo que sea momento de llorar. Es momento de ensalzar la gran actriz, y la gran persona que fue. Lo que le ha pasado está en manos de su familia, no me gustaría que hablaseis mal de ella estando yo presente porque la conozco desde que era pequeña, a ella y a su padre", cuenta la actriz.