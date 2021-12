La última entrevista de Verónica Forqué en Telecinco

Después de 35 años, me di cuenta de que no estaba enamorada, eso fue durísimo

Fue en el plató del 'Deluxe' y ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez y los colaboradores habituales del programa, un espacio en el que se sinceró sobre diversos momentos de su vida, como la separación de su marido en el año 2014: "Después de 35 años, me di cuenta de que no estaba enamorada, eso fue durísimo".

También nos habló de episodios tan difíciles como la muerte de sus padres, de su hermano y de muchos amigos. "No bebo nada de alcohol, me cuido, pero me gusta fumar hierba (...) Tengo 65 años y puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie", narraba la actriz.