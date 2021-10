Adele admite que sigue adorando la comida basura y la consume al menos "una vez por semana"

La cantante asegura que hace "una pasta picante increíble"

"Sé todo lo que hay que saber sobre la comida", afirma en un vídeo para 'Vogue'

Adele desvela que su plato británico favorito sería un asado dominical

Coincidiendo con la presentación de 'Easy on me', su nuevo sencillo después de seis años, Adele ha admitido que, pese a haber perdido 45 kilos en los últimos dos años, sigue adorando la comida basura, y ha revelado que come "en McDonald's una vez a la semana" y hace "una pasta picante increíble".

"¡Solo porque perdí peso, [todavía] sé todo lo que hay que saber sobre la comida! Todavía como mucha comida", asegura la cantante de 33 años en un vídeo para 'Vogue' en el que se enfrentaba a "la prueba de sabor británica definitiva". "Mi última comida puede haber sido un McChicken Nugget, con un Big Mac y luego patatas fritas, esos son mis tres platos. Lo como al menos una vez a la semana", dice a la revista.

En cuanto a su plato favorito de todos los tiempos, la exitosa artista, que tenía los ojos vendados mientras realizaba la prueba improvisada, dijo: 'Mi plato británico favorito sería un asado dominical, que soy bastante buena haciéndolo: es el favorito de mi hijo".

Primera celebridad en acaparar las portadas británica y estadounidense de 'Vogue'

La cantante de 'Someone Like You' ha hecho historia a principios de este mes como la primera celebridad en aparecer al mismo tiempo en la portada de la edición británica de 'Vogue' y de la estadounidense. Adele ha revelado que tres de sus amigos más cercanos no quedaron muy impresionados cuando escucharon su nuevo éxito 'Easy on me', por primera vez.

"Envié un fragmento de mí cantándolo mientras lo escribía a tres de mis amigos más cercanos. A uno no le gustó, el otro dijo: 'Bueno, sí, tal vez, sigue intentándolo', y el tercero estaba demasiado ocupado trabajando". Sin embargo, el tema ha establecido un nuevo récord mundial para cantidad de reproducciones en un solo día.

En la extensa entrevista a 'Vogue', Adele desvela cuál ha sido el secreto de su espectacular cambio físico, en el que ha conseguido perder hasta 41 kilos de peso. "Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tanto tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta al ejercicio. Hago ejercicio dos o tres veces al día", afirma la cantante.