Adele se abre en canal con 'Easy on me' y muestra uno de los peores momentos de su vida

Vuelve Adele tras seis años de silencio abriendo en canal sus sentimientos con 'Easy on me'. Esta canción ha sido publicada hoy en Youtube con un videoclip más propio de una obra de arte del cine clásico estadounidense que de un single y no han tardado en llover los comentarios emocionados de sus fans, que aseguran que Adele les ha vuelto a "robar el corazón" con este tema que muestra uno de los peores momentos de la vida de la artista.

La canción, que ya cuenta con más de 18 millones de reproducciones en menos de 10 horas, es un aperitivo de su próximo disco '30' que se estrenará el próximo 19 de noviembre. En ella, una madre - Adele- intenta explicar a su hijo -Ángelo, de 9 años- por qué se divorcia de su ya exmarido, Simon Konecki.



En el video muestra a la cantante británica de 33 años embalando todas las cosas de su casa y conduciendo en una camioneta con sus pertenencias, mientras las partituras salen volando del coche. Adele canta así en 'Easy on me' a uno de los peores momentos de su vida, cuando el amor se acaba, y los efectos de la ruptura salpican a inocentes.