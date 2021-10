Adele rompe su silencio sobre su pérdida de peso y presume de nuevo novio

Se van a cumplir seis años del lanzamiento del último trabajo discográfico de Adele, una espera para los fans. dela cantante británica que terminará el próximo 15 de octubre , para cuando se espera el lanzamiento mundial de su nuevo single 'Easy On Me' . De este nuevo regreso musical habla Adele en la entrevista que ha concedido a la revista Vogue, en la que protagoniza su portada en el próximo número de noviembre, tanto en la edición de Estados Unidos como la edición británica, convirtiéndose en la primera celebridad en aparecer en ambas portadas .

Adele se muestra eufórica cuando en la entrevista habla de su nuevo novio, el exitoso representante de estrellas de la NBA Rich Paul, del que dice que no le importa la fama de la cantante: "Tuve otras citas antes de Rich, pero lo odiaban. Les resultaba estresante estar fuera o ser vistos conmigo... Mientras que él no está preocupado en absoluto. Me parece que es lo suficientemente consistente y considerado como para que no me importe que se sepa. Él está bien. Es tan 'jodidamente' divertido. Es tan inteligente, ¿sabes?".