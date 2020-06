Las madres solteras, el eslabón más débil de una crisis en la que pide ayuda a Cáritas gente que nunca lo hizo

Sobre la situación de habitabilidad de las personas que piden ayuda, el director de Cáritas diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha llamado la atención sobre la especial situación de vulnerabilidad de muchas familias que viven en habitaciones realquiladas . "No estamos hablando de que no puedan pagar la hipoteca, como en 2008, o que no puedan pagar el alquiler, como en 2013-2014, es que ahora están viviendo en habitaciones de realquiler", ha apuntado Busquets, quien ha destacado la "complicada" situación que han sufrido estos núcleos de familias en el confinamiento.

En el mismo sentido, la responsable de análisis social e incidencia de Cáritas diocesana de Barcelona, Miriam Feu, ha advertido que su informe de Corpus sobre el trabajo 2019 ya muestra que se parte " de una crisis social no resuelta y que nos conduce a una crisis social sin precedentes , que afecta especialmente a personas que no pueden acceder a ayudas por vivir de economía sumergida. Hace falta tejer de nuevo las comunidades, fortalecer las políticas públicas y pedir a las administraciones públicas que sean garantes de derechos", ha señalado Feu.

Cáritas pide ayudas para las viviendas

Cáritas quiere que la renta garantizada de ciudadana o el ingreso mínimo vital no sean incompatibles con las ayudas de vivienda; que se garantice el empadronamiento como puerta para los derechos básicos; agilizar la regularización de las personas en situación administrativa irregular y garantizar los derechos al trabajo y la vivienda dignos. "No estamos hablando de que no puedan pagar la hipoteca, como en 2008, o que no puedan pagar el alquiler, como en 2013-2014, es que ahora están viviendo en habitaciones de realquiler", ha apuntado Busquets, quien ha destacado la "complicada" situación que han sufrido estos núcleos familias en confinamiento.