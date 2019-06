El empleo de Clotilde, voluntaria de Cáritas a los 107 años

Con dos hijos, cinco nietos y seis bisnietos, Clotilde todavía acude a todas las reuniones y 'protesta' porque no le "dejan hacer casi nada ya, solo estar allí", según explica en el semanario diocesano 'Paraula' y recoge el Arzobispado de Valencia en un comunicado.

Aun así, todavía ayuda a recoger ropa usada, recaudar fondos y visitar a enfermos: "No hay que hablar de problemas con los enfermos, ni de cosas tristes, ni de dolores, solo de cosas buenas y alegres". Estas palabras reflejan, como resalta su hija Clotilde, que "tiene mucho humor, mucha alegría y un espíritu muy positivo que transmite a todo el que tiene alrededor".

Los cien primeros años no cuentan

Aunque hace años le parecía imposible llegar a cumplir un siglo de vida, ahora asegura que vive "de prestado" y no se cansa de dar gracias a Dios. Con cierta picardía, a la hora de hacer cuentas se 'olvida' de los cien primeros años, de manera que bromea con que tiene siete y, entre risas, dice que el año que viene tomará la comunión.

Sobre su carácter, destaca que "es muy sentida, quiere vivir con la conciencia tranquila y siempre dice que hay que saber perdonar". El párroco de Bicorp le visita de vez en cuando, aunque ella le recrimina: "No te preocupes, que aún puedo ir a la iglesia". Por todo ello, para su hija, Clotilde "está tocada de la mano de Dios. Le reza tanto que no le va a fallar. Y la muerte no la ve como algo malo, sino como algo natural que ha de venir, que se la tiene que dar Dios. Eso sí, le pide que se la dé suave".