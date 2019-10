Más de 800.000 euros en 72 horas: Las noches de furia en Cataluña salen caras

Ya se sabe que los empresarios adoran una palabra: estabilidad . No parece que esta sea la realidad en Cataluña hoy, donde el Parlament pide a Torra que se marche porque "no hay nadie al volante", mientras él insiste, ajeno a la realidad, en el sueño de una Cataluña independiente que vota el derecho de autodeterminación. El Parlamento ha sido hoy la imagen de la fractura, también entre independentistas, que ven en Torra ya un peligro.

Ante este panorama la Asociación Empresaris de Catalunya ha pedido al Gobierno que restaure la seguridad en Cataluña y ha alertado de que puede haber "un punto de no retorno" si la situación continúa al mismo nivel. "Que lo haga como vea oportuno, pero que actúe porque cuando la calle está revuelta y hay cierto descontrol puede pasar cualquier cosa y eso no lo podemos aceptar. No se puede pensar que como son unos días va a ser un mal menor, así que esto se tiene que parar cuanto antes", ha insistido el presidente de Empresaris de Catalunya, Carlos Rivadulla, en un encuentro informativo con la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera. Sánchez y Marlaska, por ahora, piden serenidad y calma, pero la indignación crece. Como ejemplo sirve la imagen de ese camionero indignado ante un Mosso al ver que con las calles cortadas, cortesía ahora de miles de estudiantes que juegan a Mayo del 68. "El día hoy no me lo pagan, ¿me lo vas a pagar tú? Pero la revolución de las sonrisas y los selfies de las mañanas, y la de los disturbios por la noche, no piensan en la economía. Hasta Seat para la planta de Martorell por la seguridad de los trabajadores. Un drama.