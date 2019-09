Así viven su gran momento los asaltantes del Área 51

El mismo día que multitudes en todo el mundo marchan en defensa del planeta poco antes de la cumbre del clima, el desierto de Nevada acoge su propia manifestación pro-alienígena. En los primeros compases de la jornada imperaba un clima festivo, en el quecomo 'Clap Aliens Chicks', 'Save E.T. from the Government' o 'Raid that alien booty'. Incluso había gente que practicaba su personal puesta en escena del reclamo original de la convocatoria: "Si corremos a lo Naruto podremos ir más rápido que sus balas".