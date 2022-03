La autoprofecía de Maxym con 6 años a su madre antes de huir de Ucrania: "Mamá, no quiero morir, soy muy joven"

Maxym Franko , de seis años, le dijo a su madre que estaba asustado, mientras toda la familia se preparaba para huir de Ucrania. "Mamá, no quiero morir", dijo. "Soy demasiado joven". "¿De qué estás hablando?", preguntó, tratando de tranquilizarlo. 'No te pasará nada'. En cuestión de horas Maxym estaba muerto. Fue asesinado el 26 de febrero

La madre de Maxym, Anna Chechelnytska , todavía se está recuperando de una grave herida en la cabeza que sufrió en el incidente. Pero es el daño psicológico a Anna lo que nunca será reparado. Está casi desquiciada por el dolor. "Me dispararon en la cabeza, cerca de mi oreja", recuerda Anna. "Alina fue alcanzada por balas en su mano derecha y su rodilla izquierda. Pero Maxym ya estaba muerto cuando lo sacamos del auto. "Salí del auto cargando a mi hijo y estuve caminando con él gritando hasta que en algún momento perdí el conocimiento. Alguien llamó a la ambulancia y llegó en 25 minutos.

"No entiendo por qué nos dispararon", continúa Anna. "Las ventanillas del coche eran transparentes. Quienquiera que fuera seguramente podría ver que llevaba mujeres y niños.

"No se me permitió ver a Maxym durante varios días, hasta que me invitaron a la morgue para identificar su cuerpo. Pude ver que su frente estaba ileso. Le dispararon en el costado o en la espalda; había sido alcanzado por siete balas". Anna fue trasladada a un hospital en la lejana Lviv donde, diez días después del ataque, se sometió a una cirugía para extirpar la bala en su cabeza. Ahora está en Revne con Alina, en el piso de su hermano.