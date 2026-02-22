La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) pidió la intervención de patrullas de Mossos para desalojar la concentración

¿Tu hijo se identifica como un animal? Por qué ser 'therian' no es un trastorno sino un juego de identidad

Compartir







BarcelonaCuatro personas han sido detenidas por desórdenes públicos, tres de ellas menores de edad, en un encuentro de 'therians' en el Arc de Triomf de Barcelona este sábado por la tarde, que congregó a unas 3.000 personas, según han informado fuentes de Mossos d'Esquadra a Europa Press.

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) pidió la intervención de patrullas de Mossos para desalojar la concentración, lo que produjo diversos altercados que acabaron con la detención de tres chicas menores de edad por parte de la policia catalana y la GUB realizó otro arresto, después de que un grupo de personas provocara incidentes con la policía y lanzamiento de objetos.

Los vídeos de la quedada en redes sociales

Las redes sociales se llenaron este sábado de vídeos de la quedada, que acabó en disturbios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Qué es el fenómeno 'therian'?

El término ‘therian’ hace referencia a personas que se identifican o tienen una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano.

El movimiento ‘therian’ surgió en la década de los 90 del siglo XX, pero ahora alcanza su máxima popularidad gracias a redes como TikTok, Instagram o YouTube, donde estas personas, en su mayoría adolescentes, comparten vídeos con sus experiencias de identidad animal.

Para comprender el término hay que remontarse al Griego antiguo, donde 'terion' hace referencia a una subclase de mamíferos.

De este original se ha derivado a la corriente 'therianthropy' -teriantorpía, en inglés, donde se fusionan los términos 'therion' para referirse a 'bestia' y 'anthropy' para referirse a 'humano'-: donde leyendas folklóricas, ficción y mitología dan lugar a formas híbridas entre animales y humanos. Así lo explican en el portal antes mencionado.