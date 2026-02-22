Cientos de personas huyen hacia la pista de aterrizaje evacuados por seguridad tras el tiroteo

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EEUU

Compartir







El caos se apodera de los viajeros en Puerto Vallarta. Están encerrados en el aeropuerto. Vuelos cancelados tras escuchar un tiroteo. Los agentes de seguridad salen corriendo mientras este grupo de españoles, que acababa de aterrizar, espera asustado en el interior de un restaurante. Se suceden los empujones y los gritos.

Cientos de personas huyen hacia la pista de aterrizaje evacuados por seguridad. Así lo relataba una vecina de Puerto Vallarta que por razones. de seguridad nos pide que no revelemos su identidad.

PUEDE INTERESARTE Encontrados los restos mortales de cinco mujeres en una de las fosas comunes más grandes de Guanajuato, México

“Está muy seria la cosa, muy seria, alarmante, preocupante. Tiene una situación totalmente controversial. Este gobierno está pues poniéndole la mano encima a los peces gordos, como dicen por ahí, y eso pues ha generado este tipo de cosas", confiesa la mujer.

En Guadalajara se puede apreciar el humo de la ciudad ardiendo desde el propio aeropuerto. Ahora, los viajeros buscan otras formas de salir del estado de Jalisco sin la certeza de que las carreteras y las calles sean seguras en estos momentos.

La muerte de 'El Mencho' ocurrió en Tapalpa

Efectivos federales mexicanos han matado este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha desencadenado ya bloqueos de carreteras e incidentes en varios estados mexicanos. El operativo deja siete narcotraficantes muertos y al menos tres militares heridos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según informan diferentes medios mexicanos citando fuentes de alto nivel, ya que por el momento no se ha confirmado este fallecimiento a nivel oficial.

El operativo se ha concentrado en Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de la capital, Guadalajara, pero abarca prácticamente toda la costa, incluido Puerto Vallarta, municipios del sur del estado y en particular Guadalajara y municipios cercanos, donde el servicio de transporte público fue suspendido desde las 09:00 horas de la mañana y se ha pedido a la población evitar salir de sus casas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Graves disturbios en distintos puntos de México tras su muerte

Tras conocerse la noticia de la muerte de Oseguera se han producido graves disturbios en distintos puntos de México, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, con quema de vehículos de transporte público, vehículos atravesados para impedir la circulación y cortes de carreteras.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no ha dado información concreta sobre la muerte de Oseguera y ha delegado en el gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano. "En un momento va a informar el Gabinete de Seguridad", ha afirmado Sheinbaum tras la entrega de Programas para el Bienestar en Coahuila.

El Gabinete de Seguridad, que aglutina a las secretarías de Defensa, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad, ha informado por el momento de que "se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales".

Más tarde ha indicado que los aeropuertos de Jalisco "operan con normalidad". "Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones", ha subrayado tras las noticias de caos en el Aeropuerto de Guadalajara y de que el Aeropuerto de Manzanillo (Colima) confirmara cancelaciones de vuelos.

El gobernador de Jalisco ha decretado el código rojo en todo el estado

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha decretado el código rojo en todo el estado y ha confirmado varios bloqueos y enfrentamientos armados tras la operación en Tapalpa, por lo que activó la mesa de seguridad y ha suspendido el servicio de transporte público.

En Guadalajara se ha informado de quema de gasolineras y quema de vehículos en varios puntos, así como incendios en farmacias y comercios provocados por individuos armados. En las calles y carreteras se han arrojado "ponchallantas" o abrojos utilizados para pinchar los neumáticos de vehículos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, ha aplicado medias similares a las de Jalisco. En Michoacán hay al menos 13 municipios con bloqueos de carretera con vehículos incendiados. Ramírez ha pedido a la población mantener la calma mientras las autoridades realizan su labor. Posteriormente, la violencia se trasladó a los estados de Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato.