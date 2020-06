Denuncian la prohibición de embarcar a algunos viajeros británicos desde Reino Unido para viajar a España

Con el fin del estado de alarma empezamos a recorrer sin restricciones España. Desde hoy s e puede viajar sin limitaciones por todo el territorio, siempre manteniendo las medidas de distancia y seguridad de sobra conocidas. También podemos entrar y salir de nuestro país libremente, aunque no a todos los países. Sí a la mayoría de los de la zona Schengen en la Unión Europea y, también, con el Reino Unido. Lo anuncio ayer la ministra de Exteriores pero no han debido enterarse en Londres ya que hoy han dejado a muchos pasajeros en las puertas de embarque con destino a Madrid.

Los españoles que han regresado hoy a Madrid han denunciado que a sus parejas con nacionalidad británica o europea no les han dejado embarcar por no tener una justificación para volver a España. British Airways, una de las compañías que ha impedido que estos pasajeros embarcasen, ha comunicado a sus clientes que les impedían el acceso al avión ya que "España no había realizado las comunicaciones pertinentes".